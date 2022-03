Serie D, meritata vittoria del Giarre contro la Sancataldese

Il Giarre ha battuto in casa di misura (1-0) la Sancataldese, mettendo, così, in “cassaforte” tre punti preziosi per la salvezza. Gialloblù subito pericolosi con Arcidiacono, che si invola sulla destra, appoggia all'accorrente Limonelli, che fa partire un rasoterra, La Cagnina si allunga e devia la sfera. Al 13’ Cannavò e Arcidiacono mancano la deviazione risolutiva a pochi metri dalla porta. Gli ospiti si fanno vedere con una girata al volo di Balistreri, bloccata dal portiere. L’estremo ospite nega poi nuovamente il gol agli avversari, intercettando l’insidioso tiro di Cannavò.

In avvio di ripresa, Limonelli viene anticipato sul più bello da Brunetti. Capovolgimento di fronte non finalizzato a dovere da Rotulo. Bel cross al 20’ del neo entrato Agudiak, Arcidiacono in mezza rovesciata sorvola la traversa. Lambisce il palo il successivo tentativo di Arcidiacono, servito dal propositivo Agudiak. Al 30’ l’episodio che decide il match. Contatto in area tra Vitolo e Cannavò, l’arbitro assegna il rigore, che lo stesso attaccante trasforma con freddezza, spiazzando La Cagnina. Non accade più nulla nel finale, nonostante i 7’ di recupero.

Giarre-Sancataldese 1-0

Marcatore: 31’ st Cannavò (rigore).

Giarre: Giannini, Musso, Padovani, Zappalà, A. La Rosa, Cocimano, Sessa (39’ st Iseppon), Giuffrida (18’ st Agudiak), Limonelli (43’ st Anastasio), Arcidiacono (49’ st Aquino), Cannavò (45’ st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Leone, Dembele. All. Cacciola.

Sancataldese: La Cagnina, Salvo, Vitolo (37’ st Canino), Neri, Fuschi, Calabrese (6’ st Manno), Brunetti, Tuccio (29’ st Liga), Cess, Rotulo, Balistreri. A disp.: Sansone, Trentacoste, La Tona, Di Marco, Ferotti, Guido, Brunetto. All. Campanella.

Arbitro: Zippilli di Mantova (Vitaggio e Cucci).