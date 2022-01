Serie D, il presidente del Giarre Nirelli augura buon anno ai tifosi  

Il Giarre spera di invertire subito la rotta nel campionato di serie D (girone I). Il club gialloblù è in trepidazione, intanto, come l’intero movimento dilettantistico, per sapere come verrà affrontata l’ondata pandemica; se sarà sospeso o meno il torneo e quali provvedimenti/protocolli saranno adottati.

In attesa di notizie, il presidente Giulio Nirelli ed il vice Marco La Rosa hanno fatto i consueti auguri di buon anno. "Speriamo sia un felice e sereno 2022. Il pensiero è rivolto in primis ai sostenitori che hanno a cuore le sorti del Giarre. Nel girone d’andata, i risultati non sono stati dalla nostra parte, siamo partiti male e non siamo riusciti a cambiare passo. La fiducia ciò nonostante è massima e siamo convinti che l’obiettivo della salvezza passerà dall’impegno e dal sacrificio di tutti. Ai tifosi chiediamo di starci vicino. Ci attendono tre sfide ravvicinate allo stadio “Regionale” e anche il contributo del pubblico sarà una componente fondamentale, la stessa che ci ha alimentato la passata stagione e accompagnato alla promozione. I migliori auguri anche ai ragazzi del settore giovanile e alle famiglie, che partecipano con grande entusiasmo alla crescita dei propri figli. Forza Giarre!”.