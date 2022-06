Serie D, il ds Fabio Arena si separa dal Giarre

Si sono divise le strade tra il Giarre ed il direttore sportivo Fabio Arena dopo il conseguimento dell’agognata salvezza dei gialloblù nel campionato di serie D. "Con la società, a inizio stagione, avevamo allestito una squadra che nelle nostre intenzioni doveva in grado di conquistare i playoff, ma ci siamo ritrovati a dicembre, dopo un inizio negativo, ultimi in classifica e a 7 punti – ha dichiarato Arena, commentando l’annata agonistica -. Ci siamo riuniti, analizzando gli errori, e abbiamo fatto dei cambiamenti, che fortunatamente sono riusciti a portare delle soddisfazioni, perché 32 punti nel girone di ritorno non sono mai semplici, soprattutto se si è il “fanalino di coda”.

Ho cominciato ed ho finito la mia carriera da calciatore a Giarre. In tre anni siamo riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui la conquista della Coppa Italia, del campionato e della Poule Scudetto fino al mantenimento della categoria. Il mio percorso di direttore si conclude con il termine di questa stagione. Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, a partire dai giocatori passati sotto la mia gestione, agli allenatori con i rispettivi staff, ai magazzinieri, ai miei compagni di viaggio e, infine, ai presidenti Giulio Nirelli e Marco La Rosa, che mi hanno dato un'importante opportunità".