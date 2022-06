Serie D, il Giarre riparte dalla professionalità del ds Danilo Pagni

Il nuovo Giarre del presidente Benedetto Mancini è ripartito dal direttore sportivo Danilo Pagni. Si tratta di un professionista dalla certificata esperienza, essendo stato anche, in carriera, collaboratore dell’area tecnica del Milan e capo scout del Chievo, dove ha lavorato a stretto contatto con Luigi Sartori. Un punto di riferimento, quindi, per il club gialloblù, che intende regalare ottimismo dopo le nubi che si erano addensate al termine del campionato di serie D.

Adesso la dirigenza dovrà, però, fare seguire i fatti alle parole e muoversi adeguatamente in sede di mercato per allestire un organico competitivo. Il primo tassello sarà il mister a cui affidare il gruppo. Tanti i nomi usciti negli ultimi giorni, ma adesso sembra in pole Eziolino Capuano, vulcanico tecnico che l’anno scorso si è seduto, per alcuni mesi, sulla panchina del Messina in serie C. Pagni vorrebbe convincerlo a fare parte del progetto Giarre e presto sapremo se ci riuscirà o meno. Ha dichiarato, intanto, che “sull’allenatore ha le idee chiare”.