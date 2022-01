Serie D, Cacciola del Giarre: “La classifica ci obbliga a fare sempre risultato pieno”

Il punto conquistato in casa contro il Portici sta stretto al Giarre, chiamato ad inanellare successi per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della graduatoria. E’ ciò che ha dichiarato il tecnico dei gialloblù Gaspare Cacciola al termine del match contro i campani, terminato con il punteggio di 1-1. “La classifica ci obbliga ogni domenica a provare a fare risultato pieno. La squadra nell’atteggiamento, nella voglia e nella determinazione ha dato tutto e questa è la mia consapevolezza. Non ci possiamo abbattere, non possiamo mollare un centimetro. Il campionato è difficile e lo sapevamo. Il Portici ha riproposto, come a San Cataldo, un 4-4-2 molto compatto, che attaccava con pochi uomini e i difendeva con tanti, cercando la palla lunga su Manfrellotti.

Non era facile stanarli, c’è stato questo uno-due repentino, noi bravi a reagire e a rimettere subito in parità, poi la sensazione è che si poteva e doveva vincere. Ripeto la serie D è questa. Dobbiamo continuare a lavorare, chiaro che la situazione non è semplice. Ci sono stati degli innesti soprattutto tra gli Under come con Limonelli, che è stato tra i più positivi, considerando anche il fatto che è un 2003. Sono e saranno tutte finali. Mercoledì abbiamo la partita in casa della Gelbison - conclude Cacciola - l’affronteremo con la stessa determinazione e probabilmente non avremo niente da perdere. Andremo lì cercando di fare la nostra partita”.