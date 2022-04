Le firme di Agudiak e Giannaula sulla vittoria del Giarre contro il Troina

Ivan Agudiak e Giuseppe Giannaula hanno firmato con i loro gol la preziosissima affermazione per 2-1 del Giarre contro il Troina nel campionato di serie D (girone I). Reti dall’enorme peso specifico nel cammino salvezza dei gialloblù. “È arrivato finalmente il gol, ma sono contento, soprattutto, per la vittoria – ha dichiarato Agudiak al termine del match -. Il gruppo, dopo il pareggio, ha reagito e voluto fortemente questo successo. Dobbiamo pedalare ancora a lungo, ci sono tante battaglie e sarà così fino al termine della regular season”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Giannaula, andato a bersaglio di testa al sesto minuto di recupero. “Era una partita che non potevamo sbagliare, un playout anticipato e la voglia di farcela ci ha premiato. Ture Cocimano mi ha messo un cross delizioso, poi il resto l’ho fatto io. Una realizzazione importantissima, seguita da un’emozione speciale per tre punti che penso saranno fondamentali per il proseguo del torneo. Ci sono attaccanti come Antonio, Biccio e Ivan che non hanno bisogno di presentazioni. Poco importa chi gioca dal 1’, siamo qui tutti per lo stesso obiettivo”.