Serie D, mister Cacciola e Cocimano commentano la vittoria del Giarre a Biancavilla

Tutto è andato come previsto per il Giarre nel match esterno contro il Biancavilla, vinto con il punteggio di 4-1. Prosegue, quindi, il cammino della squadra gialloblù verso la salvezza diretta, come ha dichiarato, a fine gara, il tecnico Gaspare Cacciola: “Ci prepariamo alle ultime due partite della regular season con la consapevolezza che dobbiamo dare il massimo per centrare l’obiettivo. La posta in palio nella sfida con il Biancavilla era di vitale importanza per la classifica, continuiamo, così, a sperare di evitare i playout. Siamo partiti subito forte, avevamo lavorato sotto questo aspetto, e l’inizio è stato determinante per il proseguo dell’incontro. I ragazzi hanno fornito una buona prestazione. Da martedì testa all’appuntamento contro il San Luca, che sarà un’altra battaglia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del trequartista Salvo Cocimano, autore, a metà ripresa, del gol del definitivo 4-1: “Non possiamo più sbagliare l’approccio mentale. Cerchiamo di ottenere più punti possibile senza guardare gli altri, poi tireremo le somme. Speriamo di conquistare la permanenza insieme ai nostri fantastici tifosi. Li aspettiamo domenica allo stadio”.