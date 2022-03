Serie D, la soddisfazione del Giarre per il pari contro il Città di Sant’Agata

Il Giarre ha mosso la classifica nella sfida esterna contro il Città Di Sant’Agata, terminata sul punteggio di 0-0. Un punto sudato per i gialloblù, che si sono trovati di fronte un avversario in grande forma, come conferma la lunga striscia di risultati positivi (11) dei tirrenici. Soddisfatto, a fine match, il tecnico Gaspare Cacciola: “È stato un pari sofferto, ma meritato al culmine di una settimana caratterizzata da ben tre partite. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza che si è venuta a creare, comunque era fondamentale fare un passo avanti in graduatoria. I tifosi sono da elogiare, ci danno un’ulteriore carica. Sentire la loro presenza ed il calore che ci trasmettono è uno stimolo in più e cercheremo, da ora fino alla fine, di onorare la maglia e regalare loro le migliori soddisfazioni”.

Grande protagonista della sfida è stato il portiere Flavio Giannini, autore di diversi ottimi interventi, che commentato, così, il confronto del "Biagio Fresina": "Lo considero un punto guadagnato, che dà morale e continuità a sette giorni intensi, completati con due pareggi ed una vittoria. Io cerco di dare sempre il mio contributo con parate ed uscite. Devo fare questo e sono contento di aver aiutato la squadra”. La dirigenza del Giarre ha ringraziato, infine, pubblicamente il Città di Sant’Agata “che, pochi minuti prima del fischio d’inizio, ci ha accolti con grande cordialità e ospitalità, all’insegna di quei valori di sportività sempre ben accetti dalla famiglia gialloblù”.