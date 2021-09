Serie D, il Giarre si rinforza l’arrivo dell’attaccante Angelo Scalzone

Il Giarre punta a riscattare l'inizio di campionato in salita, che lo vede ancora fermo a quota 0 punti in serie D dopo due giornate. La sconfitta contro la Gelbison (0-1) ha evidenziato delle difficoltà in attacco e la dirigenza gialloblù è corsa ai ripari.

E’ stato definito, infatti, l’ingaggio di Angelo Scalzone, punta centrale, nato a Formia il 28 settembre 1989. Laziale di nascita, campano d’adozione. Scalzone, cresciuto nelle giovanili del Napoli, vanta oltre 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Scafatese, Melfi, Milazzo, Aversa, Arzanese e Ischia ed una lunga esperienza in D con Acicatena, Siena, Agropoli, Taranto, Torres, Aversa, Ebolitana, Bisceglie, Savoia, Puteolana e ancora Savoia per un curriculum da attaccante di razza e profondo conoscitore della categoria.

Queste le prime parole di Scalzone: “Ho grande voglia di fare bene e riscattare l’ultima stagione un po’ così. Ho scelto una squadra che potesse coinvolgermi e permettermi di tornare ai miei livelli e penso che Giarre è il posto giusto”. Il gruppo guidato da Gaspare Cacciola si sta allenando, intanto, con il massimo impegno per la sfida di domenica in trasferta contro il Real Aversa, che precede i siciliani di tre lunghezze grazie al successo conquistato in casa della Sancataldese.