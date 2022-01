Serie D, il Giarre confida nel sostegno dei tifosi contro il Portici

La dirigenza del Giarre si stringe attorno alla squadra gialloblù prima del match casalingo di domenica pomeriggio contro il Portici. Questo il messaggio del presidente Giulio Nirelli e del vice Marco La Rosa rivolto all’ambiente e ai tifosi: “Ci avviciniamo alla prima gara del girone di ritorno che giocheremo domenica davanti al nostro pubblico. Nei giorni scorsi il gruppo squadra, limitato numericamente a inizio anno dal Covid, si è finalmente ricompattato agli ordini del mister potendo ritornare a lavorare in avvicinamento alla gara contro il Portici e al filotto di gare che ci aspettano nei giorni poi a seguire. Per la sfida contro il Portici, come per i futuri appuntamenti, rivolgiamo l’invito ai nostri tifosi e agli sportivi di Giarre a essere numerosi allo stadio per supportarci nell’inizio di un nuovo corso.

La situazione di classifica, che non avevamo certamente auspicato alla vigilia di questo campionato, ci ha imposto altri ragionamenti ma con altrettanto entusiasmo siamo fiduciosi e ottimisti che tutti insieme possiamo disputare un gran girone di ritorno e uscire da una situazione di classifica deficitaria. Ci teniamo a ricordare che la società è sempre la medesima che negli ultimi due anni ha contribuito a riportare entusiasmo a Giarre, con passione, serietà e dedizione, requisiti fondamentali che ci hanno permesso di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa Eccellenza e ottenere l’agognato salto di categoria in serie D che abbiamo tutti il compito di difendere strenuamente per il rispetto verso il Giarre e i colori gialloblù”.