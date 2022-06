Benedetto Mancini si presenta a Giarre, Danilo Pagni possibile ds gialloblù  

E’ stato presentato, nel Salone degli Specchi del Comune di Giarre, il nuovo corso del club etneo del presidente Benedetto Mancini. Ha partecipato al vivace incontro con la stampa anche il suo predecessore Giulio Nirelli. Mancini ha dichiarato che l’ambizione è di conquistare in futuro la promozione in serie C. Intanto, pare sia ben avviata la trattativa con Danilo Pagni, ex Taranto e Gallipoli, per affidargli l’importante ruolo di direttore sportivo del Giarre. Le due parti dovrebbero essere vicine all’accordo per un contratto triennale con possibile opzione per altre due stagioni; mancherebbe soltanto l’ufficialità. Si tratta di un dirigente di grande esperienza, che conosce la categoria ed il panorama dei giocatori, che potrebbero essere tesserati e fare il caso della società gialloblù.