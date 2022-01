Il Giarre brilla con l’Under 17, seconda nel girone D regionale

La sospensione fino al 30 gennaio dei campionati giovanili siciliani di calcio permette ai club di stilare i primi bilanci. E’ positivo quello della squadra Under 17 del Giarre, seconda nel girone D, in maggioranza messinese, con 30 punti all’attivo, gli stessi della Jonica e a -4 dalla capolista Città di Taormina, dopo 14 gare disputate.

“Mi ritengo abbastanza soddisfatto dei risultati e della crescita del gruppo, anche perché non dobbiamo dimenticarci che, quello composto in estate, è un organico del tutto nuovo e non abituato a disputare campionati regionali, ma che ha retto il confronto con società che da anni sono strutturate – dichiara il mister Giuseppe Gulisano -. Il plauso è rivolto pure a tutto lo staff tecnico dell’U17 con l’auspicio che si possa ritornare al più presto ad una normalità, fatta di allenamenti e partite. L’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione era quello di entrare nei playoff. Oggi siamo in piena corsa in un raggruppamento che reputo difficile. Guardando agli incontri giocati e all’impegno dei ragazzi non posso che essere contento. Le sfide che hanno avuto un sapore speciale sono quelle contro Jonia Riposto e Camaro, entrambe vinte e approcciate bene. Il match che certamente rigiocherei, se fosse possibile, sarebbe quello contro il Città di Taormina”.