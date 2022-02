Serie D, termina a reti inviolate la sfida Lamezia-Giarre

Squadra in casa

Squadra in casa Lamezia

Prezioso pareggio a reti inviolate del Giarre a Lamezia Terme. I padroni di casa ci provano, in avvio di gara, ma la punizione di Corapi non sortisce l’effetto sperato. La partita si gioca prevalentemente a centrocampo, entrambe le squadre tendono a evitare errori e, così, latitano le emozioni. Ospiti tatticamente impeccabili, ma poco propensi a verticalizzare. Nel finale di frazione, qualche sussulto fa sperare in una ripresa più frizzante.

Al 10’ del secondo tempo, i calabresi centrano la traversa sul tentativo di Bollino. Poco dopo, Giannini blocca la conclusione di Sirignano. Più pericolosa è al 39’ la girata aerea, da favorevole posizione, di Rusescu, che indirizza il pallone a lato. Il Giarre cerca delle veloci ripartenze, mancando, però, nell’ultimo passaggio. I ragazzi allenati da Gaspare Cacciola portano, comunque, a casa un punto, utile per muovere la classifica e tenere alto il morale.

Lamezia-Giarre 0-0

Lamezia: Lai, Miliziano, Sabatino, Sirignano, Amenta, Corapi, Salandria (32’ st Maimone), Bezzon (10’ st Provazza), Terranova (21’ st Umbaca), Bollino (25’ st Rusescu), Haberkon. A disp.: Gentile, Miceli, Tringali, Amendola, Da Dalt. All. Campilongo.

Giarre: Giannini, Musso, Pertosa, Zappalà, A. La Rosa, Limonelli, Sessa, Giuffrida (26’ st Baglione), Cocimano (11’ st Padovani), Arcidiacono (32’ st Giannaula), Cannavò (11’ st Agudiak). A disp.: F. La Rosa, Carrozzino, Aquino, Dembele, Anastasio. All. Cacciola.

Arbitro: Stabile di Padova (Marchesin e Conforti).