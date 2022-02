Serie D, il Biancavilla esce sconfitto dal campo del Licata

Il Biancavilla ha provato vanamente a fare punti sul campo del Licata, che si è imposto per 2-0 nel turno infrasettimanale (21^ giornata) del campionato di serie D, realizzando un gol per tempo. Al “Liotta”, padroni di casa subito vicini al vantaggio con il diagonale di Samake, terminato di un soffio a lato. Lo stesso Samake sblocca il punteggio al 13’, insaccando la sfera dopo un’errata uscita del portiere. Il Licata potrebbe raddoppiare in contropiede (32’), ma Minacori non riesce ad angolare la battuta da favorevole posizione. Nel finale di tempo, ancora Minacori fallisce una ghiotta opportunità, facendosi deviare da La Rosa un tiro a colpo sicuro.

Nella ripresa, ci si attende la reazione degli ospiti, che faticano, però, a rendersi pericolosi. Minacori al 25’ colpisce una traversa con una conclusione da fuori, poi Samake impegna nuovamente La Rosa, che devia di piede il rasoterra. Nel recupero, il meritato raddoppio del Licata arriva su rigore, decretato dall’arbitro per il fallo in area commesso dall’estremo difensore gialloblù (espulso) in disperata uscita sul lanciatissimo Souarè. Dal dischetto, Souarè chiude i conti.

Licata-Biancavilla 2-0

Marcatori: 13' Samake; 51’ st Souarè (rigore).

Licata: Truppo, Calaiò, Orlando, Brunetti, Mazzamuto (40’ st Giordano), Currò (40’ st Ficarra), Candiano (51’ st Aprile), Caccetta, Mannina, Samake, Minacori (41’ st Souarè). A disp.: Callea, Moschella, Rubino, Lanza, Greco e Gueye. All. Romano.

Biancavilla: La Rosa, Stelitano (22’ st Grazioso), Longo (1’ st Tosolini), Di Laura, Puglisi, Bozzanga, Hadaji (39' Di Stefano), Santapaola, Licciardello (1’ st Joof), Spadoni (8’ st Musso), Liukkonen. A disp.: Lumia, Di Francesco, Piccione e Khali. All. Ferraro.

Arbitro: Finzi di Foligno (Vagheggi e Iuliano).

Note: espulso al 49’ st La Rosa per fallo da ultimo uomo.