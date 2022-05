Serie D, il Giarre batte il Licata e conquista la salvezza

Il Giarre ha battuto in trasferta il Licata per 3-1, conquistando, così, l’agognata salvezza in serie D (girone I). Nella 38^ giornata, ci provano subito Samake da una parte e Cocimano dall’altra, ma senza sortire l’effetto sperato. Al 13’ etnei in vantaggio: cross di Arcidiacono, Agudiak anticipa Calaiò di testa e insacca la sfera tra le proteste dei locali, che lamentano un tocco di mano dell’attaccante argentino. La risposta del Licata produce i tentativi imprecisi di Bertella e Minacori. Arcidiacono sfiora il raddoppio al 41’, quando il suo tiro, da favorevole posizione, viene deviato in angolo. Sul ribaltamento di fronte, Samake pareggia al volo di sinistro. Nel recupero, Arcidiano centra il palo con una conclusione ad incrociare.

In avvio di ripresa, insidioso tentativo di Gueye, su una verticalizzazione di Minacori, il pallone termina sul fondo, mentre è poi Giannini a bloccare la botta di Cappello. Il Giarre è implacabile all’8’ con il solito Agudiak, che sigla una doppietta dal grande peso specifico. Gli ospiti calano il tris (24’) grazie al gol di Arcidiacono, magistralmente servito, tanto per cambiare, da Agudiak. Al triplice fischio, scoppia la gioia di giocatori, staff tecnico e tifosi del Giarre.

Licata-Giarre 1-3

Marcatori: 13’ e 52’ Agudiak; 42’ Samake; 24’ st Arcidiacono

Licata: Truppo; Bertella (23’ st Brunetti), Calaiò, Cappello, Lanza (44’ Inzerillo), Currò, Candiano, Aprile; Minacori (43’ st Saito), Gueye, Samake. A disp.: Moschella, Pedalino, Ribaudo, Riggio, Caccetta, Pecoraro. All. Cordaro.

Giarre: Giannini; A. La Rosa, Porcaro, Zappalà, Musso, Limonelli, Giuffrida; Cocimano (44’ st Leotta), Arcidiacono (37’ st Baglione), Agudiak (30’ st Giannaula), Cannavò (21’ st Sessa). A disp.: F. La Rosa, Padovani, Carrozzino, Iseppon, Anastasio. All. Cacciola.

Arbitro: Zoppi di Firenze (Celestino e Vitaggio).