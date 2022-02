Serie D, Paternò sconfitto di misura a Licata

Un gol di Gueye ha condannato il Paternò alla sconfitta per 1-0 nel match esterno contro il Licata, che, dal canto suo, ha interrotto, così, una striscia di risultati senza vittorie. I padroni di casa sono più propositivi già nelle fasi iniziali del match, come conferma la conclusione al volo di Mazzamuto, bloccata dal portiere. Al 24’ Samake fallisce una facile occasione, calciando alto davanti a Latella. Ci provano poi, ancora per i locali, Mazzamuto, Talla e Candiano, peccando sempre nella mira. In avvio di ripresa, Minacori, servito da Talla, non inquadra lo specchio da favorevole posizione. Il primo pericolo portato dai rossoblù al 25’, quando Cangemi conclude fuori con l’esterno. Nel finale, il forcing dei gialloblù viene premiato dalla rete del neoentrato Gueye, che si avventa su un pallone vagante in area e lo indirizza ad incrociare in fondo al sacco.

Licata-Paternò 1-0

Marcatore: 38’ st Gueye.

Licata: Truppo, Calaiò, Talla (40’ st Cappello), Aprile (30’ st Gueye), Brunetti (44’ st Rubino), Orlando, Mazzamuto (30’ st Giordano), Currò, Samake, Candiano, Minacori (48’ st Ficarra). A disp.: Moschella, Lanza, Bertella e Saito. All. Romano.

Paternò: Latella, Bisconti, Mangiameli (14’ st Castorina), Basualdo, Scopetta (44’ st Zappalà), Dama, Cangemi, Puglisi (18’ st Sidibe), Mascari, Rizzo, La Piana (14’ st Guarnera). A disp.: Lofaro, Viaggio, Di Bella, Nicolosi, Pappalardo. All. Torrisi.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco.