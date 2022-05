Serie D, il Paternò vince in casa il derby contro l’Acireale

Il Paternò si è tolto la soddisfazione di battere per 1-0, al “Falcone-Borsellino”, l’Acireale al termine di un derby combattuto e palpitante. Gli ospiti cercano, in avvio di gara, di prendere in mano le redini de gioco. Al 10’ colpo di testa debole di Correnti. I padroni di casa rispondono con la conclusione di Fichera, che finisce sull’esterno della rete. Una buona occasione capita (33’) in mischia sui piedi di Figliomeni, la sua battuta a colpo sicuro viene deviata in angolo da un difensore. Acireale vicino al vantaggio al 37’, quando il diagonale rasoterra di Savanarola, servito da Ricciardo, centra il palo.

In avvio di ripresa, il Paternò alza i ritmi, sbloccando il punteggio all’8’: su angolo di Basualdo, Dama trova la girata aerea vincente. I rossazzurri potrebbero subito raddoppiare, ma Basualdo sbaglia sul più bello il passaggio risolutivo a Rizzo. La reazione granata produce un destro a giro di Le Mura, la traiettoria si spegne sul fondo. Al 26’ D’Alterio si oppone con bravura al mancino di Rizzo. In questa fase, meglio il Paternò, che non riesce, però, a chiudere il match. Dopo un’inzuccata alta del neo entrato Tounkara, i ragazzi allenati da Alfio Torrisi falliscono un’altra ghiotta opportunità con La Piana, ma al triplice fischio possono esultare.

Paternò-Acireale 1-0

Marcatore: 8' st Dama.

Paternò: Latella, Dama, Scoppetta, Bontempo, Mangiameli, Cangemi, Basualdo, Puglisi, Rizzo (35' st Foderaro), Mascari (41' st La Piana), Fichera (33' st Guarnera). A disp.: Lofaro, Di Bella, Viaggio, Sidibe, Pappalardo, Cutruneo. All. Torrisi.

Acireale: D’Alterio; De Pace (33' st Mollica), Figliomeni (33' st Tounkara), Cadili, Tumminelli, Le Mura, Lodi, Joao Pedro (11' st Russo), Correnti, Savanarola, Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Brumat, Todisco, Cannino, Esposito, Finocchiaro, Cristiani, Cottone. All. De Sanzo.

Arbitro: Rispoli di Locri (Marchese e Aletta).