Serie D, brindisi del Paternò nel derby contro il Biancavilla

Il Paternò ha rispettato i pronostici della vigilia, aggiudicandosi per 2-0, con un gol per tempo, il derby contro il Biancavilla. Allo stadio “Falcone-Borsellino”, la fase di studio si prolunga più del previsto anche a causa del forte vento, che complica la vita ai calciatori. Nessuna emozione nei primi trenta minuti. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 44’, quando Rizzo si invola nell’area avversaria e, giunto sul fondo, serve un delizioso assist all’accorrente Puglisi, che di piatto lo trasforma in rete.

In avvio di ripresa, i gialloblù provano a reagire con il tiro debole di Musso. Pochi istanti dopo, l’arbitro annulla il raddoppio di Rizzo per fuorigioco, segnalato dal suo assistente. Al 7’ il prodigioso intervento di Faraone nega il gol alla staffilata di destro del rossazzurro Basualdo. Sul prosieguo dell’azione, Bontempo colpisce la traversa. Gli ospiti potrebbero pareggiare su rigore (13’), decretato dal direttore di gara per un fallo di mano in area, ma Musso, incaricato della trasformazione, centra il palo. Scampato il pericolo, il Paternò va a bersaglio al 21’ grazie al “telecomandato” tiro a giro di Mascari. Nel finale, Rizzo sfiora il tris.

Paternò-Biancavilla 2-0

Marcatori: 44' Puglisi; 21’ st Mascari.

Parternò: Latella, Dama (16' st Bisconti), Scoppetta, Bontempo, Mangiameli, Cangemi (41' st Sidibe), Basualdo, Puglisi, Rizzo, Mascari (32' st Zappalà), La Piana (46' st Cutroneo). A disp.: Lofaro, Di Bella, Guarnera, Nicolosi, Pappalardo, Castorina. All. Torrisi.

Biancavilla: Faraone; Longo, Di Laura, Tosolini (29' st Khali), Asero (35' st Grazioso), Hadaji (35' st Panza), Joof, Bozzanga (41' st Runcio), De Bueno, Licciardello, Musso (31' st Spadoni). A disp.: Lumia, Piccione, Stalitano, Siracusa. All. Ferraro.

Arbitro: Galiffi di Alghero (Mastrosimone e Rastelli).