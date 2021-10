Serie D, il Paternò pareggia contro il Castrovillari e conserva l’imbattibilità 

Scoppiettante pareggio (2-2) allo stadio “Falcone-Borsellino” nel match valido per la 5^ giornata di campionato. A segno i rossazzurri Catania e Bontempo

Scoppiettante pareggio (2-2) allo stadio “Falcone-Borsellino” nel match tra il Paternò ed il Castrovillari, valido per la quinta giornata del campionato di serie D.

Padroni di casa in vantaggio al 7’ grazie al gol di Catania, che insacca la sfera sulla respinta del portiere dopo la rasoiata di Foderaro, scattato sul filo del fuorigioco. Catania potrebbe subito raddoppiare, ma conclude debolmente da favorevole posizione. I calabresi pareggiano, invece, al 19’ con Teyou che realizza al secondo tentativo, il primo era stato prodigiosamente intercettato da Latella. Quattro minuti dopo, il Castrovillari opera il sorpasso con Carrozza, che sfrutta un’invenzione dello scatenato Teyou. Gli etnei, a questo punto, vanno un po’ in confusione rischiano di capitolare nuovamente, ma il tiro a giro di sinistro di Tripicchio lambisce il palo.

La ripresa continua ad essere molto combattuta. I rossazzurri pareggiano al 75’ su rigore, fischiato dall’arbitro per il fallo commesso in area da Di Bari su Camara. Sul dischetto si presenta il capitano Bontempo, che trasforma con freddezza il penalty. Galvanizzato dalla rete, il Paternò prova ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, ma gli avversari rispondono senza paura e, al triplice fischio, il 2-2 appare il risultato più giusto.

Paternò-Castrovillari 2-2

Marcatori: 7’ Catania; 19’ Teyou; 22 Carrozza; 75’ Bontempo (rigore).

Paternò: Latella; Dama (35’ st Puglisi), Scoppetta, Bontempo, Mangiameli (9’ st Palermo), Cangemi (21’ st Guarnera), Basualdo, Rizzo (1’ st Mascari), Catania (42’ st Bisconti), Foderaro, Camara. A disp.: Busà, Pappalardo, D’Anca e Zappalà. All. Torrisi.

Castrovillari: Saglietti, Di Bari, Trofo, Cosenza, Strumbo, Miceli, Carrozza, Rodi (42’ st Mastropietro), Anzillotta, Tripicchio (16’ st Perri), Teyou. A disp.: Marchese, Proto, De Lorenzo, Azzaro, Simone, Toziano e Faye. All. Colle.

Arbitro: Grassi di Forlì (Pirola-Hader).