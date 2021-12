Serie D, il Paternò si impone al “Falcone-Borsellino” sulla quotata Cavese 

Lo spettacolare gol di Alessio Rizzo ha permesso al Paternò di battere in casa per 1-0 la quotata Cavese, incassando, così, tre punti preziosi per consolidarsi nei “quartieri nobili” della classifica di serie D. Campani subito pericolosi con la conclusione di Allegretti, da favorevole posizione, che termina di poco a lato. Rispondono i padroni di casa all’11’, quando Camara serve in profondità Foderaro, la cui staffilata viene respinta dal portiere. Quattro minuti dopo, Carbonaro sfiora il gol per gli ospiti con un potente tiro dal limite dell’area, sul quale Latella è efficace nell’intervento. La Cavese tiene maggiormente il pallino del gioco, ma la retroguardia rossazzurra, egregiamente guidata da capitan Bontempo, limita le percussioni degli avversari.

Nella ripresa, il Paternò è più propositivo in avanti. Foderaro, in apertura, conclude alto sul servizio del neoentrato Rizzo. Al 17’, la punizione a giro di Rizzo centra il palo, sulla seguente ripartenza anche la Cavese va vicina al vantaggio con il tentativo, a colpo sicuro, di Diaz, deviato da Latella con una prodigiosa parata. Il momento chiave del match si vive al 30’, quando Gabrieli viene espulso per la trattenuta ai danni del lanciato Camara, che gli costa la seconda ammonizione di giornata. Con l’uomo in più, gli etnei si scatenano, realizzando (38’) la rete del successo con Rizzo, che, imbeccato dall’onnipresente Foderaro, scaglia un imparabile rasoterra in diagonale, che fa scoppiare di gioia i tifosi locali.

Paternò-Cavese 1-0

Marcatore: 38’ st Rizzo.

Paternò: Latella; Bisconti, Scoppetta, Bontempo, Guarnera, S. Puglisi, Mustacciolo (1’ st Rizzo), Cangemi, Castorina (42’ st Mangiameli), Foderaro, Camara (45’ st Mascari). A disp.: Tripoli, M. Puglisi, Castagna, Pappalardo, Palermo, Zappalà. All. Torrisi.

Cavese: Anatrella, Gabrieli, Aliberti, Carbonaro (10’ st Maiorano), Palma (10’ st Kosovan), Diaz (24’ st Kone), Allegretti (35’ st Viscomi), Corigliano (24’ st Katseris), Altobello, Fissore, Palladino. A disp.: Paduano, Afri, D'Amore, De Caro. All. Troise .

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto (Mascali e Marucci).

Note: espulso al 30’ st Gabrieli per doppia ammonizione.