Serie D, il Paternò saluta i tifosi con un successo allo scadere  

Squadra in casa

Squadra in casa Paterno

Il Paternò ha salutato il suo caloroso pubblico con la vittoria (4-3) contro il Cittanova, maturata nell’ultima giornata del campionato di serie D. I presenti non si sono certamente annoiati nel corso di una partita affrontata dalle squadre senza inutili tatticismi. Etnei subito in vantaggio allo stadio “Falcone-Borsellino” grazie al tocco da sotto di Foderaro, lanciato alla perfezione da Puglisi. I padroni di casa raddoppiano al 5’: La Piana serve Foderaro, che fa partire un imparabile diagonale. I calabresi rispondono con il colpo di testa di Bonanno, intercettato dal portiere. Lo stesso Bonanno dimezza le distanze al 20’, quando insacca la sfera da posizione ravvicinata. Al 37’ cala il tris Cangemi, che realizza, su assist del solito Foderaro, con una staffilata da fuori area.

Il Cittanova pigia il piede sull’acceleratore ad inizio ripresa nel tentativo di riportarsi in scia nel punteggio. Al 6’ il neo entrato Condomitti si invola sulla sinistra e beffa con un tiro-cross l’incerto Lofaro. Tre minuti dopo, gli ospiti pareggiano con il rigore trasformato dal bomber Bonanno, fischiato dall’arbitro per il fallo commesso in area da Viaggio ai danni di Maggio. Lo Faro evita poi l’incredibile sorpasso, opponendosi all'insidioso tentativo di Maggio. I rossazzurri riordinano le idee e, dopo le due traverse centrate da Mangiameli ed un salvataggio di un difensore nei pressi della linea, siglano, allo scadere, la rete del meritato successo con Bontempo.

Paternò-Cittanova 4-3

Marcatori: 1’ e 5’ Foderaro; 20’ e 9' st (rigore) Bonanno; 37’ Cangemi; 6’ st Condomitti, 45’ st Bontempo.

Paternò: Lofaro, Viaggio, (23’ st Dama), Guarnera, Bontempo, Mangiameli, Puglisi (27’ st Basualdo), Sidibe, Cangemi, La Piana (32’ st Di Bella), Foderaro, Rizzo (18’ st Zappalà). A disp.: Latella, Scoppetta, Cutruneo, Pappalardo. All. Torrisi.

Cittanova: Genovese, Ferrante, Formia (8’st Ficara), Napoli (13’ pt Petrucci); De Marco (38’st Battimili), Biondo, Mudasiru, De Leonardis, Gaudio (1’ st Condomitti), Bonanno, Savasta (1’st Maggio). A disp.: Bruno, Carabillo, Sinatra, Guacci . All.: Di Gaetano.

Arbitro: Santarossa di Pordenone (Callovi e Morsanuto).