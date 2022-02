Serie D, il Paternò vince per 2-0 il derby contro il Giarre

Il Paternò si aggiudicato per 2-0 il derby contro il Giarre, valido per 25^ giornata del campionato di serie D. Vittoria dedicata al giovane Andrea Messina, prematuramente scomparso. La fase di studio del match dura 10’, fino al tentativo alto di La Piana. Sessanta secondi dopo, stessa sorte tocca, sull’altro fronte, alla girata aerea di Pertosa. Da annotare poi l'impreciso tentativo di sinistro di Rizzo. Per un’altra emozione si deve attendere il finale di tempo. Al 42’ spettacolare conclusione a giro di Rizzo con il pallone che termina di poco sul fondo.

Anche la ripresa comincia con ritmi blandi; entrambe le squadre non voglio commettere errori. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi con il tiro da dentro l’area di Anastasio, deviato in angolo da Bontempo. I rossazzurri sbloccano il punteggio al 18’: La Piana scatta sul filo del fuorigioco, serve il pallone a Cangemi che lo indirizza di testa in fondo al sacco. In contropiede, La Piana va vicino al raddoppio, che si vede negato dall’intervento con i piedi di Giannini. L’appuntamento con il 2-0 è, però, soltanto rimandato al 35’, quando Mascari, su assist dell’onnipresente Rizzo, realizza, sfruttando una fortuita carambola con Giannini. Negli ultimi minuti non accade più nulla.

Paternò-Giarre 2-0

Marcatori: 18’ st Cangemi; 35’ st Mascari.

Paternò: Latella, Bisconti (25’ st Dama), Bontempo, Scoppetta, Mangiameli, Cangemi (30’ st Sidibe), Basualdo, Puglisi, Rizzo (39’ st Guarnera), Mascari, La Piana (34’ st Zappalà). A disp.: Lofaro, Di Bella, Viaggio, Nicolosi, Pappalardo, Pace e Castorina. All. Torrisi.

Giarre: Giannini; Pertosa, Porcaro, Zappalà (22’ st Cocimano), Musso, Limonelli (11’ st Carrozzino), Sessa, A. La Rosa (11’ st Anastasio), Baglione, Cannavò (24’ st Giannaula), Arcidiacono (14’ st Agudiak). A disp.: F. La Rosa, Aquino, Padovani, Giuffrida. All. Cacciola.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia (Campanella e Bennici).