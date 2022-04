Serie D, recupero amaro per il Paternò in casa contro il Real Aversa 

Il Paternò mastica amaro dopo la sfida del “Falcone-Borsellino” contro il Real Aversa, perso per 1-0 a causa di una rete incassata in pieno recupero. Le fasi di studio si prolungano fino al 15’, quando la conclusione di La Piana finisce sul fondo. Strianese risponde per i campani, peccando della necessaria precisione. Alla mezz’ora, Foderaro tenta la soluzione personale, senza inquadrare lo specchio. La punizione di La Piana termina alta sulla traversa. Il primo tempo si chiude, così, senza grosse emozioni.

Real Aversa pericoloso con La Monica ad inizio ripresa. Dall’altra parte, Rizzo serve Castorina, che si gira in area e tira debolmente. Fuori misura poi i tentatiti di Basualdo e Mariani per gli ospiti e del rossazzurro Basualdo. Al 30’ ghiotta occasione per Rizzo, che calcia da posizione ravvicinata, trovando il “muro” granata. Allo scadere, annullato un gol al Real Aversa per fuorigioco. Negli ultimi palpitanti istanti del match, Lombardo si supera sulla battuta del neoentrato Fichera e, sul ribaltamento di fronte, Vincenzo Russo trova la deviazione vincente, probabilmente con un leggero tocco di Bonfini.

Paternò-Real Agro Aversa 0-1

Marcatore: 48’ st V. Russo.

Paternò: Latella, Di Bella (31’ st Dama), Scoppetta, Bontempo, Mangiameli, Cangemi, Basualdo, Rizzo, Castorina (18’ st Fichera), Foderaro, La Piana (30’ st Sidibe). A disp.: Lofaro, Viaggio, Guarnera, Puglisi, Pace, Zappalà. All. Alfio Torrisi.

Real Aversa: Lombardo, Hutsol, Mariani, Del Prete, V. Russo, Bonfini, Romano (5’ st Grimaldi), D. Russo, La Monica, Cavallo (25’ st Di Lorenzo), Strianese (18’ st Sannia). A disp.: De Simone, Dello Iacono, Langella, Grimaldi, Di Lorenzo, Iannone, Sanna, Falco, Calise. All. Giovanni Sannazzaro.

Arbitro: Palmieri di Conegliano (Mititelu di Torino e Tragni di Matera).