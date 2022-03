Serie D, Paternò superato in casa dal San Luca  

Il Paternò è stato battuto, al “Falcone-Borsellino”, per 2-0 dal San Luca, che ha meritato l’intera posta in palio. Ospiti subito pericolosi con un tiro di sinistro alto di Pelle. Stessa sorte tocca al 24’ a Foderaro, che prova al volo da fuori da fuori area; buona la coordinazione, meno la mira. Il San Luca crea poi due occasioni per portarsi in vantaggio: il mancino di Favasuli dal limite sfiora il palo, la conclusione di Pelle, da favorevole posizione, viene deviata da un difensore.

In avvio di ripresa, calabresi in vantaggio grazie all’autorete di Scopetta, che, su un cross dell’onnipresente Pelle, indirizza in scivolata il pallone nella propria porta nel goffo tentativo di anticipare un avversario. All’ 8’ Crucitti sfiora il raddoppio dopo una uscita bassa con i pugni di Lofaro, ma il suo destro si spegne sul fondo. Passano pochi minuti e Lofaro è provvidenziale in una uscita sui piedi di Pelle. Sull’altro fronte, ci prova (29’) Foderaro, su assist di La Piana, senza impensierire, però, l’attento Scuffia. Nel finale, gli etnei si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio, venendo infilati in contropiede da Crucitti, che fa calare i titoli di coda sul match.

Paternò-San Luca 0-2

Marcatori: 5’ st Scopetta (aut.); 50’ st Crucitti.

Paternò: Lofaro; Bisconti (20’ st Dama), Scoppetta, Bontempo, Mangiameli (35’ st Cutruneo), Cangemi (11’ st La Piana), Basualdo, Sidibe (20’ st Dama), Rizzo, Mascari, Foderaro. A disp.: Latella, Di Bella, Guarnera, Viaggio, Zappalà. All. Torrisi.

San Luca: Scuffia, Berman, Fiore, Romeo (20’ st Giampaolo), Suraci, Patea, Favasuli, Pereira (38’ st Fiumara), Crucitti, Pellè (20’ st Bruzzaniti), Carbone. A disp.: Monetti,Tassone, Randò, Calderone, Pelle, Rechichi. All. Canonico.

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore (Chianese e Castaldo).