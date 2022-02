Serie D, rimonta vincente del Paternò contro il Santa Maria

Squadra in casa

Squadra in casa Paternò Calcio

Il Paternò ha vinto in rimonta (2-1) la sfida contro il Santa Maria, mettendosi, così, alle spalle un periodo di leggero appannamento. Gli ospiti passano subito in vantaggio: Oviszach elude il fuorigioco, serve Maggio, che insacca di precisione la sfera. L’immediata reazione dei padroni di casa vale il pareggio al 13’, quando Rizzo passa il pallone a Mascari, controllo di testa e gol. Pochi minuti dopo, gli etnei potrebbero operare il sorpasso, la conclusione tesa di La Piana viene respinta dal portiere. Sul successivo angolo, la staffilata di Basualdo termina di poco a lato. Al 41’ campani pericolosi con la girata di Maggio, smorzata da Scoppetta. Prima dell’intervallo, rossazzurri vicini al raddoppio con il mancino di Rizzo, deviato in tuffo da Grieco.

I ragazzi allenati da Alfio Torrisi pigiano il piede sull’acceleratore ad inizio ripresa e siglano il 2-1 grazie a Rizzo, che finalizza di esterno sinistro l’assist di Basualdo. In questa fase, il match è equilibrato e combattuto, ma i ritmi rallentano con il trascorrere dei minuti. Il Santa Maria prova a proporsi in attacco, senza riuscire, però, a creare grattacapi all’attenta difesa avversaria, Si arriva, così, al triplice fischio, che consegna meritatamente i tre punti al Paternò.

Paternò-Santa Maria Cilento 2-1

Marcatori: 6’ Maggio; 13’ Mascari; 8’ st Rizzo.

Paternò: Latella, Dama, Bontempo, Scoppetta, Mangiameli, Cangemi, Basualdo, Puglisi (40’ st Sidibe), Rizzo (45’ st Guarnera), Mascari (25’ st Foderaro), La Piana (33’ st Fichera). A disp. Lofaro, Di Bella, Bisconti, Zappalà e Castorina. All. Torrisi.

Santa Maria: Grieco, Todisco (40’ st Luscietti), Gargiulo, Romanelli (40’ st Konios), Masullo, Maio, Simonetti, Sare (25’ st Gabionetta), Oviszach (33’ st Romano), Maggio, Di Mattia (25’ st Katsioulas). A disp. Stagkos, Morlando, Ventura e Della Torre. All. Nicoletti.

Arbitro: Petrov di Roma 1 (Tasciotti e Girgenti).