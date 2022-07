Serie D: il Paternò vede il cielo più sereno, in panchina Peppe Pagana  

Il Paternò sarà regolarmente ai blocchi di partenza del prossimo campionato di serie D grazie al nuovo gruppo di imprenditori, coordinato dal sindaco Nino Naso, che ha preso le redini della società rossazzurra, garantendone il futuro, a partire dall’espletamento proprio dell’iter d’iscrizione. Nei prossimi giorni, saranno resi noti i nomi del presidente e dei soci, mentre la squadra è stata affidata a Peppe Pagana, uno degli allenatori più preparati della categoria.

Il 45enne tecnico di Troina, protagonista di un’ottima carriera di calciatore, è entusiasta di cominciare questa affascinante esperienza. Il primo avversario da battere sarà il tempo che scorre inesorabilmente in questa calda estate siciliana. Il Paternò dovrà recuperare, infatti, il ritardo accumulato nel mese di giugno rispetto alle rivali, allestendo quasi per intero l'organico. Avranno, quindi, tanto da lavorare, in particolare, il direttore sportivo, che andrà presto ufficializzato, ed il direttore generale, che dovrebbe essere il riconfermato Ciccio Pannitteri.