Serie D: Cappa, Raucci e Amorello rinforzano la difesa del Paternò

Tempo di presentazioni ufficiali per il Paternò, galvanizzato dal rotondo successo (5-0) in casa della Sancataldese nella partita di Coppa Italia. Mario Cappa è il nuovo portiere dei rossazzurri. Nato a Napoli, classe 2000, è cresciuto nell'Ischia per approdare all'Avellino. Ha vestito le maglie di Paganese, Acireale, Cerignola, Nocerina, Portici e Nola e già mostrato sicurezza e abilità al "Valentino Mazzola", dove ha iniziato la gara nell’undici titolare degli etnei.

A San Cataldo ha esordito pure il difensore Ferdinando Raucci. Il 25enne laterale sinistro può giocare anche da centrale. Prodotto del vivaio dell'Avellino, ha militato poi con Lumezzane, Torres e Bisceglie e in Sicilia con Akragas, Acireale e Troina. Lo scorso anno era in forza ai campani del San Giorgio. Sempre per il reparto arretrato, è arrivato il 2002 Mattia Amorello. Nonostante la giovane età, è reduce da importanti esperienze con Gelbison e Trapani.