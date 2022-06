Serie D, il presidente del Paternò Ivan Mazzamuto consegna il club al sindaco  

Il presidente del Paternò Ivan Mazzamuto ha comunicato il suo disimpegno tramite una lunga lettera, che pubblichiamo in forma integrale: “Alla fine di questa stagione esaltante, in cui tutta Italia è tornata a parlare del Paternò Calcio, con uno storico sesto posto, bel gioco, punti e vittorie è arrivato da parte mia il momento di fare un bilancio di questi ultimi anni trascorsi alla guida, con onore e orgoglio, del club rossazzurro. Anni difficili dal punto di vista economico, ma, nonostante tutto, siamo riusciti sempre a centrare gli obiettivi, spinti dal coraggio e dalla passione per questi colori che ti entrano dentro. Per noi parlano i numeri con un campionato di Eccellenza vinto con il ritorno in Serie D, dove abbiamo conquistato la salvezza alla prima stagione, in pieno Covid e senza il pubblico dalla nostra parte, mentre in quest’ultima annata abbiamo centrato una sesta posizione che ci ha messo nelle condizioni di farci rispettare e riconoscere ovunque.

Già lo scorso anno a salvezza raggiunta avevo fatto intendere di lasciare, ma poi, spinto ancora una volta dalla passione e dall’impegno sociale che il Paternò Calcio rappresenta per il nostro territorio, ho accettato di andare avanti un altro anno. Questa volta però, con grande rammarico, la mia, è una decisione irrevocabile. Lascio una società sana, solida con un importante titolo di quarta serie. Non vi nascondo che già alcuni hanno mostrato interesse, venendo a bussare alla porta. Ovviamente il titolo del Paternò fa gola a molti perché la prossima stagione sarà una C2 visto il blasone di numerose compagini. Come promesso, però, il titolo di serie D del Paternò Calcio viene donato alla città e non si sposterà da qui, nonostante le diverse richieste di trasferimento in altra sede.

Sarà compito del nostro Primo cittadino, nonché primo tifoso a fare in modo che questo gioiellino, che tanti ci invidiano, continui a vivere, e conoscendo bene il nostro Sindaco, sono sicuro che ciò accada. Desidero ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto. Ringrazio i tifosi per l’affetto ed il rispetto che hanno sempre avuto nei miei riguardi, ringrazio i miei collaboratori per l’ottimo lavoro svolto e per essere riusciti a ridare credibilità e lustro ad una piazza importante come la nostra. Sempre Forza Paternò”.