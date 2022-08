Serie D, piazza d’onore per il Paternò al “6° Memorial Marco Salmeri”

Paternò secondo nella sesta edizione del “Memorial Marco Salmeri”, svoltasi, con una temperatura afosa, a Milazzo, nello stadio intitolato proprio allo sfortunato Salmeri, che perse la vita 8 anni fa in un incidente stradale. La formula del triangolare prevedeva partite di 45’ ciascuna con successivi penalty in caso di parità. A contendersi l'affermazione il Paternò di serie D, il Milazzo e la Nebros, entrambi iscritti, invece, all’Eccellenza.

Il torneo è andato alla Nebros di mister Pippo Perdicucci, che ha prima pareggiato 1-1 contro il Paternò (gol di Pappalardo per i rossazzurri e di Fioretti), imponendosi ai rigori, e poi battuto la Nebros per 2-1 grazie alle reti di Carrello e La Spada, che hanno vanificato il centro di Leo. Nell’altro incontro in programma, 1-1 tra Paternò e Milazzo (a segno Moran Blanco ed il mamertino Mondello) e successo dagli undici metri della squadra etnea. Da lunedì scatterà, infine, la campagna abbonamenti del Paternò per la stagione 2022/23