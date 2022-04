Serie D, Acireale rallentato in trasferta dal Real Aversa

Pareggio a reti inviolate per l’Acireale sul campo del Real Aversa. Padroni di casa propositivi in apertura di match, ma il tentativo di La Monica in girata manca della necessaria angolazione e non impensierisce più di tanto il portiere. La prima parte di gara è abbastanza equilibrata con le due formazioni che si fronteggiano prevalentemente a centrocampo. Gli ospiti giostrano di più il pallone e fanno scattare alcune veloci ripartenze, prive, però, di precisione nell’ultimo passaggio. Nel finale di tempo, i campani si rendono minacciosi sul alcuni angoli, ma si ricorda soltanto il sinistro a lato di Cavallo.

La ripresa è più vivace. All’8’ il colpo di testa di Chianese termina a lato da favorevole posizione. Un minuto dopo i locali protestano vivacemente per un contatto in area su La Monica, chiedendo l’assegnazione del rigore, l’arbitro fa, però, proseguire. Cavallo spreca una buona opportunità (10’), concludendo alto da una propizia "zolla". Occasionissima al 24’ per gli acesi: al termine di una tambureggiante azione, Le Mura calcia a colpo sicuro, Di Lorenzo si immola e salva la porta. I siciliani sfiorano il vantaggio pure al 28’ sulla staffilata di Lodi, di un soffio sul fondo. Non poi accade più nulla, anche negli 8’ di recupero.

Real Aversa-Acireale 0-0

Real Aversa: Lombardo, Hutsol, V. Russo, Bonfini, Di Lorenzo, Del Prete, D. Russo, Schiavi, Cavallo, La Monica, Chianese (27’ st Strianese). A disp.: De Simone, Dello Iacono, Affinito, Grimaldi, Romano, Iannone, Sannia, Falco. All. Giovanni Sannazzaro

Acireale: D’Alterio; Cannino (11’ st Mollica), Figliomeni, De Pace, Tumminelli (31’ st Tounkara), Cristiani, Lodi, Correnti, Todisco (18’ st Le Mura), Russo, Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Viglianisi, Joao Pedro, Esposito, Cottone, Brumat. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Mihalache di Terni (Cardinali di Perugia e Piomboni di Città di Castello).