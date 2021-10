Serie D, Biancavilla rimontato e battuto dal Real Aversa

Non basta una prova di carattere alla squadra allenata da Ciccio Cozza per fare risultato sul campo dei campani, che si impongono per 3-2

Non è bastata una prova di carattere al Biancavilla di Ciccio Cozza per tornare a casa con un risultato positivo sul campo del Real Aversa, che si è imposto per 3-2 al termine di un match palpitante e ricco di emozioni.

Le squadre non danno ai tifosi nemmeno il tempo di sistemarsi in tribuna, che partono a ritmi elevati e per i padroni di casa arriva subito la doccia gelata: Staiano recupera un rinvio sbagliato da Lombardo e serve Rabbeni, che crossa basso al centro e Cruz da vero rapace d'area di rigore anticipa Hutsol in scivolata e manda in vantaggio gli ospiti al 1’. Al 34' La Monica lamenta una spinta da dietro in area di rigore, ma per il direttore di gara è tutto regolare, l'azione continua e nel giro palla etneo, Staiano con un retropassaggio suicida regala il pallone a La Monica, che si trova tutto solo davanti a Governali, lo dribbla e deposita in rete la rete del pareggio. Al 35’ è sempre La Monica ad impensierire Governali, sulla linea salva il risultato Pertosa. Proprio sul finire della prima metà di gara viene completata la rimonta. Su una punizione ospite, allontana la retroguardia granata, Chianese brucia sul tempo Pertosa, ma viene messo giù, sul pallone vagante si avventa come un treno Ndiaye che supera in velocità il portiere e opera il sorpasso.

Nella ripresa, i ritmi non sono gli stessi e la partita è giocata per lo più nella zona nevralgica del campo. A dieci minuti dalla fine ecco l’episodio che decide la gara: azione della Real Aversa, una volta in area di rigore, la palla carambola sul braccio (giudicato largo) di Staiano e per l'arbitro ci sono gli estremi per fischiare il penalty. Sul dischetto si presenta Chianese, che spiazza Governali e segna un gol molto pesante. Allo scadere, Schirone riduce le distanze, ma è troppo tardi per mutare l’epilogo del confronto.

Real Aversa-Biancavilla 3-2

Marcatori: 1’ Cruz; 35’ La Monica; 44’ Ndiaye; 36’ st Chianese (rig.); 45’ st Schirone.

Real Aversa: Lombardo, Di Lorenzo, Hutsol, V. Russo, Gala, Cavallo (22’ st Amabile), D. Russo, Strianese (37’ st Sorriso), Ndiaye (30’ st Schiavi), Chianese, La Monica (22’ st Montaperto). A disp.: De Simone, Ricciardi, G. Russo, Affinito, Iannone. All.: Sannazzaro.

Biancavilla: Governali, Mollica (1’ st Asero), Moi, Pertosa, Fragapane (8’ st Di Francesco), Staiano, Catania, Santapaola (19’ st Fichera), Rabbeni (42’ st Schirone), Cruz, Di Stefano (8’ st Miceli). A disp.: La Rosa, Panza, Fazio, Viglianisi. All.: Cozza

Arbitro: Verrocchi di Sulmona (Lombardi di Chieti e Giorgetti di Vasto).