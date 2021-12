Serie D, il Paternò supera a domicilio anche il Real Aversa

Il Paternò si conferma una “macchina” quasi infallibile in trasferta. I ragazzi allenati da Alfio Torrisi hanno superato per 3-2 il Real Aversa, al terzo ko consecutivo, al termine di una ripresa a dir poco scoppiettante. I padroni di casa sono propositivi in avvio di gara e si rendono subito pericolosi con l’incursione di Cavallo, contenuta dalla retroguardia avversaria. Al 24’ Latella fa buona guardia sulla conclusione di Ndaye. Tre minuti dopo, il portiere ospite si supera sul tiro ravvicinato di Gala.

Il secondo tempo regala infinite emozioni. I rossazzurri sbloccano il punteggio al 10’ grazie alla deviazione di Cangemi sulla respinta corta di Lombardo. La reazione dei campani è orgogliosa con Di Lorenzo che sfiora immediatamente il pareggio. Il cinico Paternò raddoppia (31’) con l'implacabile Foderaro, che finalizza un contropiede da manuale. Il tris porta la firma del neo entrato Castagna. Nel finale, i locali accorciano le distanze prima con l’autorete di Puglisi, poi, in pieno recupero, con il centro di Mariani, ma è troppo tardi per tentare la rimonta.

Real Aversa-Paternò 2-3

Marcatori: 10’ st Cangemi; 31’ st Foderaro; 40’ st Castagna; 41’ st Puglisi (aut.); 49’ st Mariani

Real Aversa: Lombardo, Gala, Schiavi, Strianese, Mariani, Hutsol, Di Lorenzo, Russo, La Monica, Ndiaye, Cavallo (24’ st Montaperto). A disp. De Simone, Cesarano, Dello Iacono, Quaranta, Sgambati, Iannone, Sorriso e Falco. All. Sannazzaro.

Paternò: Latella, Bisconti, Mangiameli (35’ st Puglisi), Basualdo (43’ st Mustacciolo), Scoppetta, Bontempo, Dama (24’ st Palermo), Cangemi, Foderaro, Rizzo (29’ st Castagna), Camara (45’ st Guarnera). A disp. Tripoli, Zappalà, D’Anca e Pappalardo. All. Torrisi.