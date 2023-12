Eccellenza: l'Acireale torna a casa a mani vuote dal viaggio in Campania 

Squadra in casa

Squadra in casa Real Casalnuovo

Il Real Casalnuovo ha battuto (2-1) in casa l'Acireale. I campani sbloccano subito il punteggio grazie al gol di Reginaldo, bravo a superare Maltese e battere Zizzania. Qualche minuto più tardi, Bonavita sfiora il raddoppio, il suo tentativo lambisce la traversa. Nonostante un timido tentativo ospite con Lo Coco, sono i locali a comandare il ritmo della gara e, al 30’, Carnevale chiama al miracolo Zizzania, prodigioso nello sventare la battuta da pochi passi. Nel finale di tempo, i granata rispondono con il destro di Lucchese, che non inquadra per un'inezia il bersaglio.

Nella ripresa, il copione è similare. Bonavita prova da fuori area e colpisce il palo. Gli acesi provano a creare qualche pericolo dalle parti di Rossi, ma la squadra di Esposito è sempre attenta e chiude tutti gli spazi. Alla prima distrazione, però, l'Acireale riequilibra la situazione. Al 35' Pezzi (già ammonito) si scontra con De Mutiis in area e per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore ed espulsione. Dagli undici metri, Romano è freddissimo e regala il momentaneo pareggio. Un risultato che durerà appena qualche minuto, perché, proprio al 5' di recupero, il Real Casalnuovo va nuovamente a segno. Carnevale sfrutta un grave errore difensivo commesso dagli avversari ed insacca il pallone della meritata vittoria.

Real Casalnuovo-Acireale 2-1

Marcatori: 9' Reginaldo; 35’ st Romano (rig.); 50’ st Carnevale.

Real Casalnuo: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Dore, Reginaldo, Carnevale, Sosa (45’ ST Buchicchio), Pezzi, Bonavita, Vivacqua. A disp.: Viola, Pinna, Ruggiero, Castellano, Cannavaro, Camorano, Sarno, Sgambati. All. Raffaele Esposito.

Acireale: Zizzania, Maltese, Mirabelli, Cusumano, Galletta (15’ st De Mutiis), Di Mauro (7’ st Milo), Lucchese, Palma (15’ st Montaperto), Lo Coco, Cicirello, Romano. A disp.: Bollati, Sirimarco, Germinio, Corigliano, Sticenko, Russotto. All. Salvatore Marra

Arbitro: Masi di Pontedera (Cardini di Firenze e Ferretti di Pistoia).

Note: espulso al 34' st Pezzi. Ammoniti: Dore, Palma, Maltese, Pezzi e Cusumano.