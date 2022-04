Serie D, il Giarre conquista un punto sul campo del Rende

Il Giarre ha portato a casa un punto prezioso dalla sfida contro il Rende, terminata a reti inviolate. Buona la prova fornita dai siciliani, in grado di tenere a bada i rivali e di essere propositivi in attacco. Gli ospiti si rendono pericolosi con le incursioni di Limonelli, Baglione e Cannavò, ma la difesa avversaria regge l’urto. Al 24’ Baglione crossa dalla sinistra, Cannavò serve Cocimano, la cui pronta battuta viene intercettata dall’attento Mittica. I calabresi rispondono, allo scadere del tempo, con il colpo di testa di Palma, che non impensierisce, però, il portiere. Nella ripresa, Baglione inventa per Cannavò, conclusione, da posizione favorevole, sul corpo di Mittica. Al 32’, staffilata di Baglione, il migliore dei suoi, ed ottimo intervento dell’estremo difensore locale. Nel finale, Rende vicinissimo al gol della vittoria: tiro a giro di Trovato, Giannini tocca il pallone quel tanto che basta per indirizzarlo proprio sulla traversa, evitando, così, la beffa.

Rende-Giarre 0-0

Rende: Mittica, Corbo, Nardini, Mirabelli (24’ st Urruty), Riconosciuto (24’ st Consiglio), De Miranda, Chiodo (24’ st Mazzotta), Trovato, Palma (35’ st Trotta), Novello, Furina (47’ st Gullo). A disp.: De Luca, Ciardullo, Chieffa, Sidoti, Gullo. All. Cavaliere.

Giarre: Giannini, Musso, Padovani, Pertosa, Carrozzino, Baglione (35’ st Zappalà), Giuffrida, Limonelli (24’ st Anastasio), Cocimano; Agudiak (40’ st Giannaula), Cannavò. A disp.: F. La Rosa, Dembele, Iseppon, Aquino. All. Cacciola.

Arbitro: Petrov di Roma 1 (Pirola di Abbiategrasso e De Capua di Nola).