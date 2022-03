Serie D, l’Acireale pareggia di rigore a San Luca 

L’Acireale ha acciuffato, in extremis, il pareggio (1-1) in casa del San Luca, arrivato dopo un periodo di stop agonistico tra covid-19 e sosta del campionato di Serie D. Inizio propositivo dei calabresi, che costruiscono due buone occasioni per passare in vantaggio, ma trovano sulla loro strada gli efficaci interventi di D’Alterio. Gli ospiti rispondono al 20’ con una staffilata da lontano di Tumminelli, intercettata dal portiere. Il duello si ripete poco dopo con Scuffia che devia il diagonale teso di Tumminelli. Maesano fallisce al 33’ un gol che sembrava già fatto, mentre, nel finale di tempo, Scuffia si esalta sulla calibrata punizione dal limite dello specialista Lodi.

La pioggia aumenta di intensità nella ripresa. Al 16’ il neo entrato Bruzzaniti sblocca il punteggio, sfruttando un errato disimpegno della retroguardia acese per segnare il momentaneo 1-0. Bruzzaniti ci riprova con un insidioso destro, “disinnescato” da D’Alterio. In pieno recupero, l’arbitro assegna il rigore all’Acireale per un tocco di braccio di Berman. Dal dischetto, Lodi trasforma e riequilibra la situazione.

San Luca-Acireale 1-1

Marcatori: 16' st Bruzzaniti; 48' st Lodi (rigore)

San Luca: Scuffia, Berman, Maesano (45’ st Fiore), Romeo, Suraci, Patea, Favasuli, Fiumara, Crucitti (15’ st Bruzzaniti), A. Pelle, Muniz. A disp.: Monetti, Tassone, Randò, Giampaolo, Calderone, Rechichi, Pelle. All. Canonico.

Acireale: D’Alterio, Mollica, Figliomeni, Cadili (26’ st Viglianisi), Lodi, Savanarola, Garetto (10’ st Correnti), Todisco, Russo, Tounkara (26’ st Ricciardo), Tumminelli. A disp.: Ruggiero, Brumat, Cannino, Le Mura, Cristiani, Joao Pedro. All. De Sanzo.

Arbitro: Rodigari di Bergamo (Balbo e Marchese).