Serie D, un autogol condanna il Biancavilla sul campo del San Luca

La squadra catanese esce sconfitta per 2-1 dopo essere passata in vantaggio grazie al gol di Fichera.

Un autogol è costato caro al Biancavilla, battuto in trasferta (2-1) dal San Luca nella giornata d'apertura del campionato di serie D. Illusorio è risultato, quindi, il vantaggio siglato da Fichera.

L'iniziale fase di studio termina al 15’, quando Fichera manca di un soffio la deviazione risolutiva nei pressi del portiere. Dieci minuti dopo, ancora Biancavilla propositivo con il tiro a lato di Fichera da favorevole posizione. Gli ospiti passano in vantaggio al 39’ grazie al gol dell'onnipresente Fichera, servito in modo magistrale da Maimone. Immediato è, però, il pareggio di Amenta, che fissa il punteggio sull’1-1 all’intervallo.

In avvio di ripresa, la traversa nega la rete al Biancavilla sul tentativo di Catania. Sul capovolgimento di fronte, Condemi supera Pertosa e mette al centro per Manno, che manca l'appuntamento con il pallone. Il San Luca opera il sorpasso al 10’: la sfera calciata dal talentuoso Crucitti centra il palo, carambola sul braccio di Governali e si insacca. Gli ospiti cercano di reagire, affidandosi alle giocate di Maimone, ma rischiano in contropiede, come avviene al 26’ sull’incursione del solito Crucitti, che conclude, però, sul fondo. Nel palpitante finale, Rabbeni è impreciso di testa, mentre il "legno" impedisce il tris ai padroni di casa, che possono, comunque, esultare al triplice fischio dell’arbitro.

San Luca-Biancavilla 2-1

Marcatori: 39’ Fichera; 43’ Amenta, 10’ st Governali (aut.)

San Luca: Pellegrino, Amenta, Battimili, Maesano (20’ st Barnofsky), Puleo, Diallo, Sidibe, Carbone, Manno (16’ st Viola), Crucitti, Condemi (38’ st Mauro). A disp.: Giampaolo, Cama, Guerrisi, Staropoli e Mammoliti. All. Ignoffo.

Biancavilla: Governali, Mollica, Panza, Pertosa, Fragapane (23’ st Di Stefano), Palmisano, Santapaola (32’ st Badembo), Maimone, Catania, Rabbeni, Fichera (42’ st Schirone). A disp.: La Rosa, Castiglia, Di Francesco, Lumia, Fazio, Grasso. All. Cascio.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Morotti-Arizzi).