Serie D, il Paternò conquista un prezioso punto a San Luca 

Il Paternò ha confermato di essere una squadra quadrata e ben messa in campo anche a San Luca, dove ha pareggiato per 0-0 al termine di un match equilibrato e combattuto.

Calabresi vicinissimi al vantaggio all’8’, quando il forte tiro dal limite di Mauro centra il palo, deviato dal tocco di Latella. Pochi istanti dopo, è impreciso il tentativo di Crucitti. Gli ospiti rispondono con le pericolose incursioni di Rizzo, contenute con affanno dalla retroguardia avversaria. Al 38’ il San Luca reclama per la mancata concessione di un rigore (presunto fallo di mano in area). Prima dell’intervallo, ci provano Rizzo e Catania, senza la necessaria efficacia. In avvio di ripresa, Camara spreca in contropiede una buona opportunità, calciando a lato da favorevole posizione dopo aver saltato un paio di difensori. Al 21’ Scuffia si esalta sulla conclusione del vivace Catania. L’ultimo brivido lo produce il gol annullato ai locali per posizione di fuorigioco.



San Luca-Paternò 0-0

San Luca: Scuffia, Puleo, Battimili, Amenta, Viscovich, Mauro (25’ st Viola), Sibide, Leveque, Barnofsky, Crucitti, Bruzzaniti. A disp. Pellegrino, Sinatra, Tassone, Pelle, Gianpaolo, Rechichi, Seck, Basualdo Reydo. All. Ignoffo.

Paternò: Latella, Dama, Mangiameli (39’ st Palermo), Basualdo, Scopetta, Bontempo, Catania (12’ st Bisconti), Rizzo (39’ st Guarnera), Foderaro (23’ st Mascari), Cangemi (16’ st Fofana), Camara. A disp. Busà, Puglisi, D’Anca e Zappalà. All. Torrisi.

Arbitro: Torregiani di Civitavecchia (Serra di Tivoli e Passaro di Salerno).

Note: espulso al 43' st Battimili.