Serie D, salgono le quotazioni dell’Acireale con il successo di San Cataldo 

Squadra in casa

Squadra in casa Sancataldese

Vittoria in trasferta dell’Acireale, che, davanti al pubblico del "Valentino Mazzola", si è imposto per 2-0 sulla Sancataldese. Inizia male la partita dei granata, che perdono per infortunio il trequartista Lodi. Al suo posto entra Russo, che al 16’ sblocca il punteggio con una velenosa punizione. I verdeamaranto faticano a reagire, poiché la difesa ospite è molto attenta, e rischiano nuovamente di capitolare, nel finale di tempo, sul maldestro rinvio di testa di Kouame.

Nella ripresa, la squadra locale va subito vicina al pareggio: cross basso da destra di Tuccio, Velardi si trova il pallone sul destro, ma il suo piattone, a botta sicura, è centrale. Sull’altro fronte, gli acesi hanno tre nitide occasioni per raddoppiare con Cannino, Cadili e Garetto. Al 24’ ancora Velardi pericoloso con un inserimento in area, che porta ad un tiro alto. Due minuti dopo, gol annullato alla Sancataldese per fuorigioco tra le accese proteste dei locali. Trascorrono pochi istanti e Tumminelli sigla il 2-0 con un delizioso tocco da sotto ad eludere l’uscita di La Cagnina.

Sancataldese-Acireale 0-2

Marcatori: 16’ Russo; 28’ st Tumminelli.

Sancataldese: La Cagnina; Salvo, Di Marco, Porcaro, Jansen (32’ st Lo Curto), Velardi, Calabrese, Kouamè, (18’ st Souare) Tuccio (50’ st Burcheri), Balistreri. A disp.: Sansone, Lo Porto, Brunetto, Lo Curto, Bucceri, Sinatra e Saetta. All. Settineri.

Acireale: D’Alterio, Cannino, Figliomeni, Cadili, Tumminelli, Cristiani, Lodi (12’ Russo), Todisco, Correnti (45’ st De Souza), Savanarola (43’ Garetto), Ortolini (35’ st Piccioni). A disp.: Mascolo, De Pace, Esposito, Mustacciolo e Brumat. All. De Sanzo.

Arbitro: Vacca di Saronno (Vitale e Savino).