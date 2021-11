Serie D, il Biancavilla si sveglia troppo tardi sul campo della Sancataldese

Il Biancavilla ha incassato una dolorosa sconfitta per 3-2 sul campo della Sancataldese, che complica ulteriormente i suoi piani di risalita in classifica. Padroni di casa subito protesi in avanti alla ricerca del vantaggio, che si materializza al 4’ nel gol di Brunetti, che finalizza sul secondo palo. Immediata reazione del Biancavilla, più volte pericoloso con le incursioni di Ficarotta. Dopo la mezz'ora, sale in cattedra Rotulo, autore, in appena due minuti, di altrettanti pregevoli gol, che valgono il 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa, gli ospiti credono nella possibilità di riaprire la contesa. Santapaola riduce le distanze al 21’ con un tiro di rara precisione. Passano quattro minuti e Ficarrotta, ex di turno, riporta in scia i gialloblù con uno spettacolare sinistro su punizio, quasi sotto l’incrocio. A questo punto, il Biancavilla assedia l’area avversaria, andando vicinissimo alla rimonta con Asero, che supera pure il portiere in uscita, ma non riesce ad indirizzare la sfera in fondo al sacco.

Sancataldese-Biancavilla 3-2

Marcatori: 4’ Brunetti; 35’ e 37’ Rotulo; 21’ st Santapaola; 25’ st Ficarotta.

Sancataldese: La Cagnina, Salvo, Calabrese, Neri, Lo Curto (25’ st Liga), Rotulo, Brunetti, Cenci, Tuccio (29’ st Mascali), Cess (26’ st Canino), Balistreri. A disp. Sansone, Manno, Sinatra, Burcheri, Fuschi e Brunetto. All. Campanella.

Biancavilla: Governali, Maimone, Mollica, Panza, Guerci, Staiano, Ancione, Santapaola, Fichera (45’ st Di Francesco), Ficarrotta, Asero. A disp. La Rosa, Caracò, Miceli, Grasso, Di Stefano, Badembo, Viglianisi e Palmisano. All. Pidatella.

Arbitro: Totaro di Lecce (Bartoluccio e Mallimaci).