Serie D, Acireale corsaro in Campania e secondo in classifica

L’Acireale fa sul serio nella corsa per il primato nel campionato di serie D (girone I). La squadra allenata da Fabio De Sanzo si è imposta per 2-1 sul campo del Santa Maria Cilento ed in virtù di questi ulteriori tre punti è salita a quota 46, a tre sole lunghezze dalla capolista Gelbison. In terra campana, i granata sbloccano il punteggio al 19’ grazie al doppio tentativo di Garetto, che indirizza, sulla respinta della difesa, la sfera in fondo al sacco. Tre minuti dopo, il raddoppio porta la firma del bomber Piccioni (ottavo gol nel torneo), che trasforma in rete l’assist di Savanarola. Nell’occasione del gol, Piccioni si fa male ed a suo posto entra Ricciardo. Allo scadere del tempo, Russo impegna severamente il portiere.

Nella ripresa, i padroni di casa avanzano il baricentro della manovra, cercando di riaprire la contesa. Al 5’ ci prova Maggio, ma D’Alterio è attento. Sull’altro fronte, si rendono pericolosi Ricciardo e ancora Russo, trovando l’efficace opposizione di Grieco. Al 35’ dimezza le distanze Maggio su rigore, ma gli assalti finali dei locali non sortiscono l’effetto sperato.

Santa Maria Cilento-Acireale 1-2

Marcatori: 19’ Garetto; 22’ Piccioni; 35’ st Maggio (rigore).

Santa Maria: Grieco, Romanelli (30’ st Masullo), Coulibaly (25’ st Cunzi), Simonetti, Maggio, Morlando, Maio, Gargiulo, Gabionetta (25’ st Sare), Luscietti, Oviszach (35’ st Todisco). A disp.: Stakgos, Konios, Romano, Tandara, De Mattia. All. Nicoletti.

Acireale: D’Alterio, Figlioneni, De Pace, Savanarola, Lodi, Piccioni (26’ Ricciardo), Russo (40’ st Correnti), Cadili, Cottone (42’ Le Mura), Garetto, Tumminelli (35’ st Brumat). A disp.: Ruggiero, Joao Pedro, Mollica. All. De Sanzo.

Arbitro: Frosi di Treviglio (Sbardella e Zoccarato).