Serie D, Giarre soddisfatto del pareggio di Trapani

Giarre soddisfatto del punto conquistato a Trapani nella 9^ giornata del campionato di serie D (girone I), come hanno confermato, a fine match, le dichiarazioni rilasciate dal mister Pietro Infantino: “nel primo tempo meglio il Giarre. Abbiamo costruito e avuto l’occasione nell’area piccola con Kouame. Nella ripresa, il Trapani ci ha messo in difficoltà con i suoi attaccanti. Bravi i nostri difensori, sempre ben posizionati, ed il nostro portiere a dare sicurezza. E’ stato uno scoglio che dovevamo superare, dando continuità alla vittoria contro il Sant’Agata. Siamo un complesso importante, ma anche in una fase di ricostruzione, reduci, nelle scorse settimane, da troppi problemi fisici. Voglio applaudire la grande disponibilità dei ragazzi. Stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista e laddove non arrivano le gambe, arriviamo col cuore”.

Hanno fatto eco le parole del difensore gialloblù Giusto Priola: “entrare in questo stadio è un’emozione indescrivibile. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore, devo tanto al Trapani e alla citta. Per noi è fondamentale dare continuità di risultati e iniziare a fare punti dopo un inizio di campionato non fortunato. Ci sono stati molti cambiamenti, dalla guida agli interpreti. Sono arrivati nuovi giocatori, tanti stanno rientrando da infortuni. Non siamo ancora al top è, quindi, importante fare punti e muovere la classifica”.