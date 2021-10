Serie D, il Giarre si merita un punto sul campo del Trapani

Prestazione tatticamente impeccabile del Giarre, che ha portato a casa un prezioso punto dalla partita del “Provinciale” contro il Paternò, terminata a reti inviolate.

Avvio vivace dei padroni di casa, ma gli avversari non concedono spazi e limitano i rischi. Al 13’ Pedicone si invola sulla sinistra, fornisce un invitante pallone a Musso, che di piatto non riesce ad inquadrare la porta, imitato da Gatto. Occasionissima, tre minuti dopo, anche per i gialloblù: Kouame si trova in piena area libero di colpire, ma manda incredibilmente la sfera alta. Musso cerca di riscattarsi al 23’, il suo insidioso colpo di testa trova la pronta deviazione di Barbagallo. Nel finale di tempo, Gatto e Pedicone arrivano in ritardo su un calibrato cross di Munoz. Nella ripresa, il Trapani cerca di fare la partita, ma il Giarre è messo bene in campo. Al 30’ Bonfiglio spreca una buona opportunità, colpendo male su assist di Buffa. L’ultimo sussulto si ha sulla conclusione di Musso, intercettata dall’attento Barbagallo. Durante i 4’ di recupero non accade nulla ed il triplice fischio sancisce lo 0-0 finale.

Trapani-Giarre 0-0

Trapani: Cultraro, Munoz, Maltese, Bruno, Pedicone, Barbara A. (19’ st Bonfiglio), Lupo (42’ st Tedesco), Buffa, Gatto (11’ st Vitale), Musso, De Felice (35’ st Spano). A disp.: Recchia, Sami, Amorello, Santarpia e Galfano. Allenatore Moschella.

Giarre: Barbagallo, La Rosa (6’ st Musso), Scuderi, Zappalà, Priola, Iseppon (38’ st Nicotra), Cocimano (20’ st Sessa), Kouame, Panebianco (15’ st Brunetti), Arcidiacono, Cannavò (38’ st Scalzone). A disp.: Previtera, Miceli, Zembelé e Puglisi. Allenatore: Infantino.

Arbitro: Gallo di Castellamare di Stabia (Dell’Isola e Caputo).