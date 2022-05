Serie D, il Paternò si accontenta di un punto in casa del Trapani

Il Paternò ha conquistato un punto nel derby in casa del Trapani, terminato sul punteggio di 2-2. Partita palpitante, giocata a viso aperto da entrambe le squadre con i rossazzurri, due volte in vantaggio, che si sono fatti rimontare. In avvio di gara, diagonale di Bonfiglio di un soffio a lato. Rispondono gli ospiti con il tiro di La Piana, che si spegne di poco sul fondo. All’11’ etnei in vantaggio: Cangemi si libera in area ed incrocia la sfera in fondo al sacco. L’immediata reazione dei granata si infrange sulla traversa colpita dalla staffilata di Musso. Sul ribaltamento di fronte, Rizzo fallisce una buona occasione. Il Trapani resta (31’) in dieci uomini per l’espulsione rimediata da Antezza. Nonostante l’inferiorità numerica, pareggia grazie al gol di Vitale, che si impossessa di un pallone vagante e lo indirizza dal limite alle spalle del portiere. Prima dell’intervallo, un tentativo di Rizzo sfiora il palo.

Recchia respinge, ad inizio ripresa, un'insidiosa conclusione di Dama. L’estremo locale si ripete poi con i piedi sulla battuta a colpo sicuro di Mascari. La supremazia del Paternò, in questo frangente dell’incontro, si concretizza al 21’, quando Mascari realizza l’1-2. Tre minuti dopo, l’intervento di Guarnera impedisce al pallonetto di De Felice di riequilibrare la situazione. Il Trapani non è, comunque, domo e centra il bersaglio (37’) grazie alla girata del capitano Pagliarulo. Nei restanti minuti, cartellini rossi per Fichera e Mascari.

Trapani-Paternò 2-2

Marcatori: 11' Cangemi; 41' Vitale; 21' st Mascari; 37' st Pagliarulo.

Trapani: Recchia, Amorello (1' st F. Barbara), Pagliarulo, Antezza, Galfano, Lupo, Buffa, Olivera (20' st A. Barbara), Vitale (26' st Spano), Musso (15' st De Felice), Bonfiglio. A disp.: Di Maggio, Solimeno, Meti, D’Amico, Pipitone. All. Moschella.

Paternò: Lofaro, Dama, Di Bella (1' st Guarnera), Bontempo, Mangiameli, Cangemi (41' st Zappalà), Basualdo, Sidibe (32' st Puglisi), Rizzo (16' st Fichera), Mascari, La Piana (29’ st Foderaro). A disp.: Latella, Viaggio, Pappalardo, Cutruneo. All. Torrisi.

Arbitro: Selvatici di Rovigo (Citarda e Barbanera).

Note: sono stati espulsi Antezza (31'), Fichera (44' st) e Mascari (47' st).