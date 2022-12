Serie D, Davide Boncore è il nuovo tecnico del Paternò

Il Paternò ha cambiato la conduzione tecnica. In seguito alla terza sconfitta di fila, patita contro il Cittanova, è arrivata la risoluzione consensuale del rapporto tra la società rossazzurra, il mister Giuseppe Pagana ed il suo vice Davide Padalina. La dirigenza del club etneo si è messa poi subito alla ricerca del sostituto, scegliendo Davide Boncore.

Palermitano classe 1976, tenace e combattivo, arriva ai piedi del Castello Normanno dopo la parentesi in Eccellenza sulla panchina della Nissa. Diverse le sue esperienze in Serie D, con Troina, Rotonda, Licata e come vice allenatore della Torres. A Boncore è affidato il compito di invertire la rotta, a cominciare dal match di domenica contro il Canicattì, in programma allo stadio “Esseneto” di Agrigento.