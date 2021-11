Serie D, Gaspare Cacciola torna a sedere sulla panchina del Giarre

Nuovo ribaltone tecnico in casa Giarre. La società gialloblù ha comunicato, infatti, di "aver sollevato Pietro Infantino dall’incarico di allenatore della prima squadra - si legge, inoltre, nella nota la consueta frase -. Al mister vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e gli auguri delle migliori fortune umane e professionali". Il club aggiunge di “aver affidato la conduzione tecnica a Gaspare Cacciola, che ritorna ufficialmente alla guida della panchina”. Cacciola è stato il “timoniere” della promozione dall’Eccellenza, esonerato poi dal Giarre poco più di un mese fa. Ieri ha diretto la seduta iniziale nella settimana, che condurrà all’importante gara di domenica contro il Troina. Allenatore in seconda è Salvo Pappalardo.

La squadra Juniores si è aggiudicata, intanto, il derby contro il Città di Calatabiano con il punteggio di 2-1, frutto dei gol di D’Anna e Patanè, valsi la terza vittoria stagionale. “È un successo di grande carattere - dichiara mister Granata-. Nei momenti difficili ci stringiamo e sappiamo soffrire. Contro il Calatabiano abbiamo pagato con ben 6 assenze. Lo spirito di gruppo e di squadra ci ha fatto andare oltre e ci ha fatto unire ancora di più, aggiudicandoci la partita sinora più sofferta”.