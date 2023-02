Serie D, Acireale agguantato dal Trapani sui “titoli di coda”

Squadra in casa

Squadra in casa Trapani

Acireale acciuffato sull’1-1 dal Trapani quando pregustava tre punti preziosi in trasferta. Inizio propositivo dei padroni di casa con i tentativi di Romizi e Kosovan. Al 26’ il tiro-cross di Pipitone scheggia la traversa. Sette minuti dopo, ospiti in vantaggio: punizione di Sbrissa, Guarino insacca di testa la sfera. Partita interrotta poi per alcuni minuti a causa di un lancio di oggetti dalla curva nella direzione del portiere Giappone, rimasto a terra. De Martino va vicino al raddoppio con un diagonale che lambisce il palo.

In avvio di ripresa, ci prova Catania con una conclusione a giro, Giappone si allunga e devia il pallone in angolo. Sull’altro fronte, il neo entrato Liga si vede negare il gol da un prodigioso intervento di Summa. Pipitone prova la soluzione personale dalla distanza, mancando di poco il bersaglio. Stessa sorte tocca poi alla girata aerea di Gonzalez, di un soffio a lato. Grandi emozioni nel recupero del match. Prima Giappone para il rigore battuto da Mascari, poi, nell’ultimo assalto disperato del Trapani, Ngyir riprende una respinta corta della difesa avversaria e fa partire una staffilata, resa imparabile dalla deviazione di Carboni.

Trapani-Acireale 1-1

Marcatori: 33’ Guarino; 50’ st Carboni.

Trapani: Summa, Pipitone, Carboni, Gonzalez Romano (30’ st De Pace), Cangemi, Romizi (24’ st Panebianco), Kosovan, Catania (37’ st Nagyr), Musso, Mascari. A disp.: Di Maggio, Cellamare, Marigosu, Mangiameli, Kanoute, Oddo. All. Torrisi.

Acireale: Giappone, Nicosia, Guarino, Brugaletta (41’ st Brugaletta), Migliorelli, Sbrissa, De Souza, Limonelli, Ghisleni (7’ st Liga), De Martino (31’ st Rotella), Ricciardo. A disp.: Olivieri, Esposito, Carrozza, Di Mauro, Virgillito, Di Domenicantonio. All. Ignoffo.

Arbitro: Vailati di Crema (Savasta e Tuccillo).