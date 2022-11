Serie D, Paternò battuto 1-0 dal Città di Sant'Agata

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Sant'Agata

Il Paternò ha lottato sul campo del Città di Sant'Agata, incassando, però, la seconda sconfitta di fila. Nonostante le avverse condizioni meteo, partita subito su buoni ritmi. Dopo il colpo di testa di Napoli, deviato in angolo dal portiere, i padroni di casa sbloccano il punteggio al 19’: Calafiore controlla al limite, serve Scolaro, che offre a Demolen il pallone del vantaggio. Incassato il gol, gli etnei riordina gradualmente le idee, rendendosi pericolosi con la girata aerea di Saverino sul fondo. Nel finale di tempo, il traversone di Casella centra la traversa, poi la botta di Bonfiglio viene intercettata da Cappa.

Avvio di ripresa favorevole ai biancazzurri, che provano a raddoppiare con Cicirello e ancora Demoleon. Con il trascorrere dei minuti, gli ospiti avanzano il baricentro della manovra, sfiorando il pareggio al 17’, quando Saverino conclude di destro, trovando l’efficace intervento di Curtosi. Annullata la rete di Moran per una dubbia chiamata di fuorigioco. In contropiede, Cicirello impegna (29’) l’attento Cappa. Gli assalti finali dei rossazzurri non sortiscono, infine, l’effetto sperato.

Città di Sant'Agata-Paternò 1-0

Marcatore: 19' Demoleon.

Città di Sant'Agata: Curtosi, Casella, Demoleon, Napoli, D’Aleo (29’ st Mazzamuto), Calafiore, Morleo, Scolaro; Vitale (29’ st Iania), Bonfiglio (37’ st Maesano), Cicirello. A disp.: Quartarone, Brunetti, Raspaolo, Empunda, Catalano, Carrà. All. Ferioli (Vanzetto squalificato).

Paternò: Cappa, Amorello, Manes, Raucci; Asero, Mamba (29’ st Pappalardo), Saverino, Moran, Cervillera (45’ st Consiglio), Aquino, Fernandez. A disp.: Coriolano, Guarnera, Musso, D'Angelo, Francinella, Conti, Zappalà. All. Pagana.

Arbitro: Cortese di Bologna (Scifo e Bosco).