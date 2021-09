Serie D, il Biancavilla vivacizza il mercato prima del match di San Luca

Il Biancavilla è molto vivace sul mercato. Nella settimana dell’esordio di domenica a San Luca, partita in calendario nella prima giornata del campionato di serie D (girone I), la società gialloblù ha ufficializzato e presentato, nel giro di poche ore, quattro nuovi calciatori, che vanno ad impinguare il gruppo degli under.

Si tratta degli attaccanti Umberto Fazio, classe 2002, che ha già indossato in carriera le maglie di Union Feltre, Sona, Paternò, Acireale e Venezia U17, e Sebastiano Di Stefano, un anno più piccolo di Fazio, proveniente dal vivaio del Catania, e del 17enne difensore Gabriele Russo, cresciuto, nelle giovanili del Team Sport. Con loro l’esterno del 2004 Samir Grasso, prodotto dei vivai di Meridiana e del Real Trinacria.

Confermato, invece, l’esperto e talentuoso Luciano Rabbeni, seconda punta nissena che vanta 22 presenze in C e 175 in D. Nei due anni a Biancavilla, ha collezionato oltre 40 "gettoni", confermandosi elemento dal rendimento costante ed in grado di abbinare qualità e quantità. La comunicazione della sua permanenza arriva dopo quelle del difensore Raoul Castiglia e del jolly offensivo Giordano Santapaola.