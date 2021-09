Serie D, il Biancavilla prepara l’esordio contro il San Luca

La sfida in trasferta di domenica contro i temibili calabresi darà il via al campionato dei gialloblù del presidente Giuseppe Furnari

Il Calcio Biancavilla è entrato nell’intensa settimana che precede il debutto di domenica contro il San Luca. La sfida esterna contro i temibili calabresi darà il via al campionato di serie D (girone I) dei gialloblù del presidente Giuseppe Furnari.

La formazione si sta allenando con il massimo impegno agli ordini del mister Orazio Pidatella dopo i test della scorsa settimana con Acireale e Primavera del Catania, preziosi per appurare la condizione generale del gruppo ed oliare meccanismi e schemi. Nelle prossime ore, dovrebbero essere concluse alcune operazioni in entrata, che rinforzeranno e completeranno l’organico. La società ha ufficializzato, intanto, importanti conferme, a cominciare da quella del capitano Giuseppe Viglianisi, centrocampista catanese classe '89 che vanta oltre 100 presenze con la maglia del Biancavilla e due storiche promozioni nel 2016 e 2019. Insieme a lui, resteranno il centrocampista offensivo Giordano Santapaola ed i difensori Federico Panza, Salvo Mollica e Raoul Castiglia.

“La squadra è ancora in rodaggio, c’è da fare qualche innesto, ma è stata affidata ad un grande tecnico - ha dichiarato il direttore sportivo Emanuele Merola - ci faremo trovare pronti per l’impegno in trasferta contro il San Luca. Si è formato un buon gruppo, per il gioco bisogna ancora attendere, ma è normale in questa fase della stagione”.