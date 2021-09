Serie D, Paternò di misura sulla Sancataldese con il gol di Mascari

Gli etnei si impongono per 1-0 al “Falcone-Borsellino”. Un plauso va rivolto ai giocatori, che non hanno lesinato energie nonostante il caldo torrido.

Esordio vittorioso del Paternò, che ha battuto, allo stadio “Falcone-Borsellino”, la Sancataldese per 1-0. Il match è stato combattuto ed un plauso va rivolto ai giocatori che non hanno lesinato energie nonostante il caldo torrido. I ritmi sono stati inevitabilmente lenti, anche perché la stagione è appena cominciata.

Il primo brivido lo procura per gli ospiti il colpo di testa a schiacciare di Neri, intercettato con bravura da Latella. Sull’altro fronte, i padroni di casa passano in vantaggio al 6’ con Agostino Mascari, che si impossessa di un pallone vagante e fredda il portiere con un millimetrico tocco di esterno destro. Sempre Mascari (11’) si lancia verso la porta avversaria, entra in area e serve l’accorrente Cangemi, anticipato, in extremis, dal recupero di un difensore. Da questo momento, la partita si spegne un po', senza regalare altre particolari emozioni.

All’11’ della ripresa, il laterale sinistro rossazzurro Catania sfiora il raddoppio in contropiede, negatogli dall’ottimo intervento di La Cagnina, che gli chiude lo specchio in uscita. Si rende poi ancora pericoloso Mascari, il cui tiro a botta sicura viene respinto da Velardi. Gli ospiti provano ad avanzare il baricentro della manovra, ma sono prevedibili nelle verticalizzazioni e fanno, così, il gioco dell’attenta retroguardia etnea. In pieno recupero, la Sancataldese ha un ultimo sussulto: su una punizione calciata dalla trequarti, Cess trova la girata aerea e costringe l’estremo difensore paternese a rifugiarsi in angolo. Espulso, infine, Velardi per doppia ammonizione.